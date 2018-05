Cintai dan hormati seorang ibu... Perjuangan mereka melahirkan seorang anak manusia ke dunia adalah salah satu fitrah paling mulia di dunia. - - Menahan sakit yang luar bisa sehingga saat jarum suntik menusuk pun tidak terasa sama sekali. Untuk semua Ibu di dunia aku doakan segala hal terbaik untuk kalian. Dan untuk Istri aku @cynthiariza , terima kasih sudah memberikan aku empat sumber kebahagiaan aku yaitu Zidane, Aisha, Jasmina dan Abraham. Semakin aku cinta dengan kamu karena pengorbanan serta perjuangan kamu melahirkan mereka ke dunia .... video by @kekeeek #ceritaGiring

