JAKARTA - Boyzone dikabarkan akan menggelar konser di Surabaya, pada 23 Agustus 2018. Konser bertajuk 25 Years Farewell Concert tersebut akan dihelat di Dyandra Convention Center, Surabaya.

Lina Priscilla, CEO Star Media Nusantara (SMN), mengungkapkan kegembiraannya dapat berpartisipasi dalam event ini dengan menampilkan Boyzone ke Indonesia, tepatnya di Surabaya.

Bagi SMN, yang menjadi promotor event ini, konser Boyzone kali ini sangat istimewa dan bersejarah.

"Star Media Nusantara sangat bangga dapat menjadi bagian dari Boyzone Asia Tour, dimana konser ini akan menjadi konser terakhir Boyzone setelah 25 tahun berkarya. Sebagai official promotor dari konser Boyzone di Surabaya ini, kami sangat yakin, konser ini akan menjadi momen yang akan dikenang sepanjang masa," ungkap Lina Priscilla.

Hal senada juga disampaikan Sudhir Syal, CEO dan Co-founder, BookMyShow Indonesia. Bagi BookMyShow, event ini adalah event yang sangat istimewa bagi para penggemar berat Boyzone.

"BookMyShow sangat senang menjadi bagian dari konser Boyzone di Surabaya untuk penampilan terakhir mereka, tur perpisahan Boyzone. Khusus untuk penggemar berat Boyzone, kami akan memiliki sesi penjualan tiket pre-sale eksklusif untuk kalian. Ini akan menjadi kesempatan terbaik bagi penggemar Boyzone untuk mengamankan tiket lebih cepat," imbuh Sudhir Syal.

Bagi Anda generasi '90-an, bisa dipastikan kenal dengan Boyzone, boyband asal Irlandia yang beranggotakan Ronan Keating, Mikey Graham, Shane Lynch, dan Keith Duffy. Tentu saja ini menjadi konser yang istimewa.

Boyzone adalah salah satu boyband sukses di Irlandia dan Inggris yang dibentuk pada tahun 1993 oleh Louis Walsh. Boyzone berhasil mencetak 21 single dan pernah tercatat dalam Top 40 Chart.

Beberapa kategori harga tiket telah disiapkan untuk kenyamanan penonton, sebagai berikut:

1. Golden Priority Class : Rp 1.250.000

2. Golden Priority Class (PRESALE): Rp 990.000

3. Festival : Rp 750.000

4. Festival (PRESALE) : Rp 550.000

5. Diamond VVIP : Rp 1.950.000

So, siap menjadi saksi sejarah konser ini? Segera beli tiketnya di BookMyShow dan di kantor Full Color Entertainment di Mall Taman Anggrek, Lantai P2 No. 19, Jakarta atau kontak 0815-1187-3767. Be there..

