SEOUL - Yoon Kyun Sang berpotensi gantikan Ahn Hyo Seop sebagai pemeran utama dalam drama Clean With Passion for Now. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh pihak produksi drama, The Collective

"Yoon Kyung Sang sedang dalam tahap diskusi untuk membintangi Clean With Passion for Now sebagai pemeran utama pria," ungkap The Collective, seperti dilansir dari Soompi, Selasa (29/5/2018).

Jika nantinya, aktor 31 tahun tersebut menerimanya. Clean With Passion Now akan menjadi karya keduanya di tahun 2018. Sebelumnya dia bermain sebagai pemeran utama dalam drama Oh, the Mysterious bersama Jung Hye Sung.

Dalam drama tersebut, ia memerankan dengan apik seorang mantan narapidana yang menjelma menjadi detektif, bernama Kim Jong Sam. Kim kemudian menjadi bagian dari anggota Unit Investigasi Metopolitan.

Dia sangat cerdas dan cepat dalam melakukan aksinya. Drama tersebut ditayangkan di SBS pada 27 November 2017 dan berakhir pada 30 Januari 2018.

Untuk diketahui, Yoon Kyun Sang populer lewat perannya sebagai kakak Lee Jong Suk, dalam drama Pinocchio. Setelah itu dia dengan cakap membintangi drama antara lain : The Time We Were Not in Love, Six Flying Dragons, Gogh, The Starry Nihgt, Doctors, dan The Rebel.

Lebih lanjut, dalam drama Clean With Passion for Now nantinya ia akan menggantikan peran Ahn Hyo Seop sebagai Jang Sun Kyul. Ia adalah seorang bos yang mengidap mysophobia. Sebelumnya, Ahn Hyo Seop memilih hengkang karena benturan jadwal setelah penundaan syuting drama.

Pembuatan drama ditunda lantaran pemeran utama wanita, Kim Yoo Jung mengidap hypothyroidism dan membutuhkan perawatan.

Sekadar informasi, Clean with Passion for Now diadaptasi dari webtoon populer karya Jang Sun Kyul. Kisahnya tentang Gil Oh Sol (Kim Yoo Jung), karyawan sebuah perusahaan kebersihan yang ceria.

Gil kemudian bertemu Jang Sun Kyul (sebelumnya diperankan Ahn Hyo Seop), bosnya yang mengidap mysophobia (fobia pada kotoran). Cerita akan lebih seru ketika tumbuh benih cinta diantara keduanya.

Drama tersebut juga akan dibintangi sederet bintang lainnya, seperti Song Jae Rim, Yoo Sun , Ahn Suk Hwan , Kim Won Hae , Kim Jung Nan, Min Dohee , Kim Min Kyu, Hak Jin, Cha In Ha , dan Lee Do Hyun.

Clean with Passion for Now awalnya dijadwalkan tayang di JTBC pada April 2018. Namun karena terjadi penundaan produksi, maka jadwal tayang drama tersebut juga dimundurkan. Berita terbaru mengabarkan jika drama akan premier pada bulang November 2018.

