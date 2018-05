SEOUL - Salah satu finalis Show Me The Money 5, rapper C Jamm ditangkap atas tuduhan kepemilikan ganja. Sebuah laporan menunjukkan jika C Jamm telah menyalahgunakan barang terlarang tersebut berkali-kali.

Pemilik nama asli Ryu Sung Min tersebut, diidentifikasi telah menggunakan ganja pada Mei 2015 hingga April 2018 di Yeonhui-dong, Seoul. Kemudian, hasil tes rambutnya telah menunjukan bahwa dirinya positif menggunakan ganja.

Kemudian, salah satu orang terdekat C Jamm mengungkapkan jika pria asal Jeju tersebut menggunakan ganja dengan cara merokok.

“Kami pikir dia merokok ganja karena penasaran. Dia digerebek karena seseorang melaporkannya ke polisi dan berujung penangkapan," ungkap dia, seperti dilansir dari Koreaboo, Selasa (29/5/2018).

Berita terbaru, menunjukkan bahwa C Jamm saat ini sedang ditahan di Pusat Penahanan Suwon. Dia tengah menunggu penyelidikan lebih lanjut. Namun, anehnya dia mengunggah sebuah foto diakun instagramnya dengan sebuah caption.

"Aku akan menyelesaikan rekaman sebelum aku masuk (penjara),” pada 29 Mei 2018.

Hal itu cukup mengejutkan netizen, pasalnya saat ini ia tengah menjalani penyelidikan dengan polisi. Sontak hal tersebut memicu kontroversi, para netizen melontarkan kritikan mereka ke akun instagram C Jamm.

"Sepertinya dia tidak merefleksikan kejahatannya sama sekali," ungkap salah satu netizen.

Netizen lainnya menungkapkan, "Aku pikir dia seharusnya dipenjara. Mengapa mereka membiarkannya keluar? "

Namun sayangnya setelah berita tersebut beredar. Agensi sang rapper, Just Music belum merilis pernyataan tentang masalah ini.

Untuk diketahui, dia memulai debutnya sebagai rapper pada 2012. Kemudian, pada 6 Mei 2016 dia mengikuti ajang kompetesi rapper terbesar di Korea Selatan, Show Me The Money Season 5. Dalam ajang ini dia berhasil meraih juara 2 dalam putaran final.

Dia pernah memenangkan predikat Best Rap Perfomance pada 2016 untuk lagunya berjudul Puzzle. Lagu tersebut adalah kolaborasinya dengan BewhY, yang merupakan pemenang pertama Show Me The Money 5. Single milik pria kelahiran 28 Februari 1993 tersebut diantara lain Yello Card, Good Day, A Yo, Know, Rain Showers, dan Go Straight.

