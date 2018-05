JAKARTA - Pasangan kekasih, Rizky Alatas dan Adzana Bing Slamet, tak lama lagi nampaknya akan segera melangsungkan pesta pernikahan. Hal tersebut diketahui lewat unggahan foto-foto prewedding di akun Instagram milik keduanya.

Dalam sesi foto prewedding, keduanya nampak memilih tema back to nature. Tidak hanya memamerkan pose mesra di pantai dan air terjun, pasangan ini juga sempat membagikan foto dengan menggunakan seragam SMA.

"I don’t want to be your favorite or your best. I want to be your only and forget the rest," tulis Rizky Alatas pada keterangan foto.

Melihat unggahan tersebut, para netizen mengaku senang dengan rencana bahagia pasangan ini. Bahkan mereka juga turut mendoakan kelacaran rencana bahagia mereka.

"Fotonya kurang mesra, tp natural and keren, alhamdulilah berjodoh yaa," tulis cristine_pramana.

"Aku suka lihat kalian berdua cocok banget. Smoga kekal akhir hayat ya bg @rizkyalatas dan kak @adzanabs," tulis herlita3.

(sus)