JAKARTA - Syahrini terus dituntut tampil cantik dan segar juga bercahaya akibat profesinya sebagai seorang penyanyi. Ia pun harus pandai menentukan produk makeup agar tidak membuat wajahnya yang kerap dilengkapi riasan menjadi rusak.

Untuk itu Syahrini memiliki rahasia khusus yang bisa membuatnya cantik dan tampak bercahaya. Alih-alih alat-alat kecantikan dengan harga selangit, pemilik jargon Maju Mundur Cantik ini mengandalkan air wudhu dan air yang telah diberi doa oleh sang ibu.

"Air wudhu. Dan air doa ibu saya, beneran. Pagi-pagi itu pasti selalu dikirim buat wajah tetap bercahaya," katanya di kawasan Senayan, Jakarta Pusat pada Senin 28 Mei 2018.

"Paling beda-beda, tergantung orangnya juga kan beda-beda, kalau aku kan entertainer jadi butuh wajah yg bercahaya," tambah Syahrini.

Diakui Syahrini, ia bukan termasuk artis yang hobi menghabiskan uang dan waktu di klinik kecantikan untuk membuat wajahnya tetap cantik. Pengalaman buruk di masa lalu terkait wajahnya membuat penyanyi berusia 35 tahun ini lebih memilih cara-cara sederhana untuk merawat kulit dan kecantikannya.

"Kalau nanya itu sebetulnya aku bukan tipikal suka perawatan rajin mendatangi beberapa klinik, enggak sama sekali malah. Jadi aku tu cuma ngebersihin muka, believe it or not," jelasnya pada Senin 28 Mei 2018.

"Pernah aku tuh pas tahun 2007 aku dimasker emas gitu-gitu, tapi kesininya enggak ada lagi. Kulit kalau digitu-gituin kan jadi sensitif, termasuk kulit aku. Sekali facial malah menimbulkan mereka aktif lagi si jerawat atau apa. Malah begini saja irit juga, aku bersihin wajah di rumah pakai yang cocok saja sama wajah," tambah Syahrini.

Selain kecantikan wajah, Syahrini juga dituntut memiliki tubuh langsing sebagai seorang publik figur. Untuk mewujudkan hal tersebut, penyanyi berdarah Sunda itu rela mengkonsumsi banyak jus buah dan meninggalkan makanan yang mengandung karbohidrat.

"Aku sudah lama tidak memakan karbo, khususnya nasi. Makanannya dijus semuanya. Sudah tiga tahunan lah enggak makan nasi," tutupnya.

