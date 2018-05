LOS ANGELES - Emilia Clarke menjadi salah satu pemain yang akan paling dikenang dalam serial Game of Thrones. Aktris bertubuh mungil tersebut dikenal dengan perannya sebagai Daenerys Targaryen atau The Mother of Dragons.

Untuk mengenang peran Khaleesi itu, Emilia kabarnya akan membuat sebuah tato permanen di tubuhnya. Tato bergambar naga pun telah dipilih untuk nanti digambar di bagian pergelangan tangannya.

“Aku akan membuat tato naga di sini, semacam sedang terbang,” ucapnya sambil menunjukkan pergelangan tangannya.

Baca Juga: Game of Thrones Season 8 Habiskan 55 Hari demi Adegan Pertempuran Terbesarnya

Emilia Clarke sudah memerankan tokoh Daenerys sejak tahun 2011. Aktris asal Inggris ini berhasil mencuri perhatian para penggemar dan menjadi salah satu pemain favorit di serial tersebut.

Sebelumnya, Emilia sudah memiliki sebuah tato Bumblebee yang terpajang di jari manis tangan kirinya. Tato tersebut dibuat oleh seniman tato yang biasa bekerja bersama selebriti Hollywood, Dr. Woo.

Baca Juga: Sophie Turner Enggan Berikan Bocoran Game of Thrones ke Joe Jonas

Meski sudah memiliki rencana untuk membuat tato naga, Emilia menolak jika harus menato seluruh punggungnya dengan gambar naga. Kepada co-host, Kelly Ripa, Emilia menolak untuk melakukan hal sebesar itu.

“Iya tentu saja! Mereka sudah mengosongkan jadwalnya. Aku akan menato punggungku dengan full tattoo,” jawabnya dengan nada bercanda. Demikian seperti diberitakan Aceshowbiz.

(edi)