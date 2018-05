SEOUL – Sempat bungkam, Jung Hae In akhirnya buka suara terkait perilakunya yang dinilai lancang di Baeksang Arts Awards, pada 3 Mei 2018. Kontroversi itu bermula ketika Jung berdiri di tengah-tengah saat sesi foto bersama.

Padahal, posisi itu seharusnya ditempati pemenang Aktor/Aktris Terbaik. Sementara Jung –bersama Bae Suzy, hanya peraih Popularity Awards yang menang berdasarkan pilihan masyarakat. Terkait persoalan itu, Jung akhirnya merilis permintaan maaf secara resmi kepada publik.

Aktor kelahiran Seoul, 30 tahun silam tersebut mengaku, sangat gugup kala itu. “Aku menerima trofi luar biasa dan itu adalah malam penghargaan terbesar pertamaku. Karena itu, aku sangat gugup," ujar aktor 30 tahun itu, seperti dilansir dari Soompi, Senin (28/5/2018).

Ia kemudian mengungkapkan jika dirinya harus lebih eling terhadap lingkungan sekitar. "Aku tahu banyak kekurangan. Aku menyadari, di masa depan di mana pun aku berada, entah itu malam penghargaan atau bukan, aku harus lebih berhati-hati," ungkapnya.

Bintang Pretty Noona Who Buys Me Food itu mengaku, popularitas yang didapatkannya sejak 2017 itu kerap membuatnya tertekan. "Banyak perubahan yang terjadi. Sekarang, aku bisa mencari namaku hanya dengan mengetiknya di Internet. Orang-orang tampaknya mengikuti perkembanganku," ungkap dia.

Nama Jung Hae In mulai mencuri perhatian publik setelah sang aktor menerima lakon polisi dalam While You were Sleeping. Meski hanya second lead, namun drama itu sukses membawanya membintangi sejumlah proyek populer lainnya. Sebut saja Prison Playbook yang sukses meraih rating tertinggi sebesar 11,19 persen.

Setelahnya, dia bermain dalam Pretty Noona Who Buys Me Food yang kembali mendapat sambutan hangat penggemar. Lakonnya dalam drama itu bahkan membuat Jung dihadiahi julukan The Nation Younger Man. "Aku bersyukur, bahwa orang-orang mengenalku. Tapi, itu sekaligus beban bagiku,” tuturnya.

Dia menambahkan, “Aku menganggap popularitas seperti gunung yang harus kunaiki dan harus ditaklukkan. Aku harus lebih baik untuk karierku selanjutnya," tutur bintang While You Were Sleeping tersebut.

Di luar kontroversi tersebut, Jung berencana untuk kembali berakting waktu dekat. "Ada produksi drama yang sedang aku pertimbangkan saat ini," ujarnya.

