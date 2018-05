SEOUL - Kabar gembira bagi pecinta film Korea! Pasalnya aktor Jung Hae In dikabarkan tengah mempertimbangkan bermain dalam film terbaru berjudul Music Album. Hal ini juga telah dikonfirmasi oleh agensi aktor Prison Playbook tersebut, FNC Entertainment.

"Benar, Jung Hae In telah mendapat tawaran film tersebut. Meskipun begitu, keputusan belum dibuat. Saat ini ia sedang meninjau perannya secara positif," ungkap FNC Entertainment seperti dilansir Soompi, Senin (28/5/2018).

Jika dirinya menerima tawaran tersebut, maka film ini akan menjadi debut pertamanya sebagai pemeran utama di layar lebar dan menjadi karya film keduanya di 2018. Pada Februari 2018, aktor kelahiran 1988 tersebut berperan sebagain Raja Heonjong dalam film Heung Boo: The Revolutionist.

Film produksi Valentine Film tersebut juga turut dibintangi oleh aktor Kim Joo-hyuk, dan Jung Jin-young. Film ini didasarkan pada kisah rakyat Korea Heungbu dan Nolbu.

Lebih lanjut, ada kemungkinan besar aktor 30 tahun tersebut akan bekerja sama dengan Kim Go Eun. Pada awal Mei ini, agensi bintang Cheese in The Trap tersebut, BH Entertainment telah mengonfirmasinya.

BH Entertainment mengungkapkan, "Saat ini Kim Go Eun sedang dalam pembicaraan untuk tampil sebagai pemeran utama wanita dalam film Music Album."

Serupa dengan Jung Hae In, film ini akan menjadi karya kedua dari Kim Go Eun di 2018. Ia tengah merampungkan syuting dalam film Sunset in My Hometown. Film tersebut akan tayang pada Juli tahun ini.

Jika Kim Go Eun menerimanya, ini akan menandai kerjasama keduanya dengan PD Jung Ji Woo. Dia telah bekerja dengan sang sutradara sebelumnya saat debut bermain dalam A Muse, pada tahun 2012.

Film tersebut berkisah tentang dua orang muda yang jatuh cinta ketika mereka saling bebagi kisah melalui program radio. Menariknya, Music Album akan memiliki latar belakang kisah yang terjadi pada krisis IMF tahun 1997. Film ini direncanakan akan memulai syuting pada paruh kedua tahun 2018.

