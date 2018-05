JAKARTA - Aktris cantik Amanda Rawless rupanya mempunyai menu khusus untuk berbuka dan sahur. Ya, dara 19 tahun ini lebih memilih madu sebagai menu buka puasa hingga sahur. Menurutnya madu dapat menjaga kesehatannya ketika tengah berpuasa.

"Kalau treatment (pas puasa) enggak sih, mungkin lebih ke vitamin aja, vitamin multivermin, tetap harus minum, sama madu. Biasanya aku suka minum madu terus," kata Amanda Rawless Ketika dijumpai dikawasan Tendean, Jakarta Selatan pada Jumat 25 Mei 2018.

"Setiap buka dan setiap sahur (pasti minum madu), untuk menjaga imun sistemnya," sambungnya.

Kendati demikian, dara 19 tahun punya cara jitu agar menjaga kesehatannya tetap prima ketika berpuasa. Selain mengonsumsi madu, Amanda Rawless menambahkan bahwa meminum air putih ketika sahur begitu penting.

"Kalau aku sih sahur ya, sahur itu wajib banget. Karena banyak orang yang suka 'ah sudahlah enggak usah sahur, tanggung' cuman menurut aku sahur itu penting banget. Especially minum air putih yang banyak, terus stay high joy it," paparnya.

Sementara untuk berbuka puasa sendiri, Amanda lebih menyarankan agar tidak langsung menyantap makanan hingga minuman yang manis. Namun ia jug menyarankan agar bisa mengontrol makanan dan minuman yang dikonsumsi.

"Terus juga buka (puasa) itu jangan langsung makan-makan yang manis-manis, mungkin yang banyak oily-nya atau yang kayak santan, karena it's really bad for stomach," ujarnya.

Jadi menurut aku tetap jangan kebawa nafsu. 'oh my God, gua pengen makan semuanya nih,' enggak. tetap harus kontrol tetap harus milih-milih makanannya yang sehat gitu sih," tutupnya.

