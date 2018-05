JAKARTA - Ramadan tahun ini dirasakan cukup berbeda oleh Vidi Aldiano. Pasalnya, penyanyi berusia berusia 28 tahun tersebut menunaikan ibadah puasa namun tetap menjalani pola hidup sehat dengan memperkaya asupan protein dan olahraga.

Vidi pun bersyukur karena sampai saat ini ia tetap berkomitmen untuk menjalani pola hidup sehat selama ibadah puasa yang sudah berlangsung selama satu pekan.

“Alhamdulillah so far so good, walaupun puasa kali ini banyak kegiatannya dan gua selalu bilang kalau puasa kali ini adalah puasa pertama gua dimana gua lagi menjaga pola hidup sehat gua,” ujarnya saat ditemui di MNC Studios, Jakarta Barat.

“Dimana gua masih makan makanan sehat dan tetap olahraga, ngegym. Baru pertama kali dan ternyata masih survive sampai sekarang,” lanjut mantan kekasih Sheila Dara tersebut.

Pola hidup sehat yang sudah dilakukannya selama hampir setengah tahun tersebut ditujukkan pelantun lagu Definisi Bahagia ini untuk berdiet.

Namun yang paling berat dirasakan Vidi dalam menunaikan ibadah puasa adalah ketika harus olahraga. Sehingga, di awal berpuasa, ia pun sempat meragukan kalau dirinya akan bertahan menjalani pola hidup sehat selama Ramadan.

“Jadi gua lagi diet sebenarnya, diet yang berhubungan sama olahraga gua juga. Sebenarnya untuk puasa tadi gua pikir bakalan berat karena gua enggak makan karbohidrat banyak. Gua cuma makan beberapa protein,” terang Vidi Aldiano.

“Kan kebanyakan orang sahur kebanyakan karbonya, jadi tenaganya sepanjang hari masih ada. Tapi gua tetap komit sama diet dan tetap olahraga. Olahraganya itu sih yang bikin berat. Cuma tetap harus kencang, tapi tetap puasa,” tutupnya.

(LID)