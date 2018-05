SEOUL – Publik tahu bahwa Lee Kwang Soo mendapat julukan Prince of Asia karena popularitasnya. Aktor bertubuh jangkung ini memilik banyak fans di berbagai negara Asia.

Selagi banyak pihak setuju Lee Kwang Soo dijuluki sebagai Prince of Asia, tidak demikian dengan Sung Dong Il. Aktor kawakan ini menilai Kwang Soo sama sekali tidak menunjukkan sikap yang sesuai dengan julukannya itu.

Pendapat itu diungkap Sung Dong Il saat promosi film The Accidental Detective 2: In Action di V Live. Awalnya aktor kawakan, tersebut memuji Kwang Soo yang menjadi lawan mainnya di Accidental Detective 2.

"Dibanding saat awal syuting, setelah Lee Kwang Soo bergabung, aku dan Kwon Sang Woo merasa kurang terbebani," kata Sung Dong Il seperti dikutip dari Soompi, Jumat (25/5/2018).

Namun pujian tersebut tidak berlangsung lama. Sung Dong Il menceritakan pengalamannya pergi ke luar negeri bersama Kwang Soo dan merasa bintang Running Man ini tak cocok dipanggil Prince of Asia.

"Kami pergi ke Thailand selama lima hari. Tapi aku tidak berpikir jika dia adalah Prince of Asia. Bukan itu yang benar-benar terjadi. Lee Kwang Soo terus membawa sesuatu yang didapat dari fans untuk dimakan. Dia membaginya dengan yang lain," cerita Sung Dong Il.

Untuk diketahui Prince of Asia adalah panggilan Lee Kwang Soo yang diperoleh dari program Running Man. Saat progam tersebut memulai syuting di beberapa negara Asia, Lee Kwang Soo cukup populer dan banyak masyarakat di Thailand, Vietnam, China dan lainnya mengenalnya.

Sung Dong Il dan Lee Kwang Soo bersama-sama membintangi film terbaru, The Accidental Detective 2: In Action bersama Kwon Song Woo. Sekadar informasi, film tersebut berkisah tentang Kang Dae Man (Kwon Sang Woo) yang menjual toko buku komik miliknya untuk membuka agensi detektif swasta tanpa memberi tahu istrinya. Kemudian, ia mengajak Tae Soo (Sung Dong Il) yang merupakan mantan detektif untuk bekerja sama menjadi agen penyelidik bersamanya. Tak lupa, keduanya berkolaborasi dengan seorang penyelidik cyber, Yeochi (Lee Kwang Soo).

Film aksi-komedi ini rencananya akan rilis di Korea pada Juni 2018. Selain itu, film produksi Cree Pictures ini juga turut dibintangi Seo Young Hee, Lee Il hwa, Son Dam Bi, Nam Myung, Choi Sung Won, dan penampilan spesial dari Kim Dong Wook. The Accidental Detective 2: In Action merupakan sequel dari film Kim Jung Hoon, The Accidental Detective yang tayang pada 2015.

