JAKARTA – Nindy Ayunda mencuri perhatian salah satu brand fashion dunia, Moshino dengan penampilannya yang simple namun tetap berkelas lewat sebuah unggahan foto OOTD (Outfit of The Day) lengkap dengan balutan short-dress karya dari rumah mode Moschino.

Akun instagram dari brand asal Italia ini langsung me-reposting foto ibu dua anak itu kala mengenakan balutan shirt-dress bertuliskan ‘i don’t speak Italian, I speak but I do speak Moschino’.

Penyanyi Nindy Ayunda kerap menuai kritik dari netizen atas gaya berpakaiannya yang dianggap aneh oleh sebagaian orang. Namun pelantun lagu ‘Cinta Cuma Satu’ itu membuktikan selera fashionnya dengan penampilan saat mengenakan dress berwarna putih karya brand ternama di Italia, lengkap dengan rok renda tutu berwarna cokelat yang kemudian di repost oleh akun instagram resmi Moshino pada Kamis, (24/5/2018)

Sebelumnya pada akuninstagram milik Nindy, wanita 29 tahun itu mengunggah foto outfit of the day (OOTD) dimana memperlihatkan gaya berbusana mulai dari rambut hingga sepatu yang dikenakan. Pada foto yang diunggah tiga hari lalu, Nindy memang terlihat casual dengan short dress asal brand Italia tersebut yang dibandrol US$ 495.00 atau sekira dengan 7 juta rupiah. Dalam captionnya, Nindy menulis kembali kata – kata yang menempel pada dress berwarna putih tersebut.

“I don’t speak Italian, I speak but I do speak Moschino,” katanya.

Melalui penampilannya ini, Nindy mendapat banyak pujian dari warganet yang menyebutkan bahwa gaya fashionnya menginspirasi mereka.

“Gayanya hits banget, selalu suka dan menginspirasiku,” tulis netizen.

“Direpost sama @moschino mba, keren!,” sambung yang lainnya.

Meski dalam foto ini Nindy mendapat banyak pujian, namun beberapa waktu lalu pemilik nama lengkap Anindia Yandirest Ayunda juga sempat menuai kritik atas gaya berbusana yang dikenakan. Misalnya saja saat ia tengah menghadiri pesta ulang tahun anak Krisdayanti, tampak Nindy mengenakan setelan piyama berwarna merah yang menuai kritik dari netizen.

Padahal kala itu busana piyama memang sedang trend digunakan oleh selebriti dunia, seperti Gigi Hadid, Selena Gomez hingga Kim Kadarshian

