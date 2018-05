LOS ANGELES – John Mayer mengejutkan para penggemar setianya dengan sebuah video musik dari lagu barunya yang berjudul New Light. Video musik ini menjadi viral dan banyak diperbincangkan di dunia maya lantaran konsepnya yang cukup aneh.

Alih-alih menggunakan sebuah video yang berkualitas tinggi, John justru malah menampilkan video yang terkesan seadanya. Video musik ini menjadi salah satu video terunik yang pernah dikeluarkan olehnya.

Dari awal saja, tanda-tanda keanehan sudah bisa dirasakan oleh para penggemar ketika melihat covernya. Gambar berlatar biru itu sering kali dilihat saat hendak berkaraoke.

“I’m John Mayer and I’m ready to be a star,” ucapnya membuka video.

Seiring dengan intro musik, John pun lantas berjoget dengan latar belakang sebuah pedesaan. Di situ terlihat ia mengenakan pakaian seadanya, sweater bertuliskan Moon dan sebuah celana kotak-kotak dilengkapi dengan sepatu sneaker.

Green screen alakadarnya menjadi sajian utama yang disuguhkan oleh John kepada para penggemar. Berulang kali ia terlihat berpindah tempat/lokasi dengan menggunakan green screen layaknya video hasil edit seorang pemula.

Video musik ini lantas langsung menjadi topik hangat perbincangan warganet, terutama para penggemar. Meski jarang melihat John seperti ini, mereka tetap menghargai bahwa video absurd tersebut adalah karya teranyar dari sang idola.

Ketidakreatifan penggarapan video musik ini justru menjadi sebuah nilai unik yang bisa menarik perhatian para penggemar. Formulanya nyaris sama seperti video iklan Ramayan karya Dimas Djay, yang belum lama ini viral di media sosial.

