LOS ANGELES - Selama beberapa puluh tahun terakhir, nama Will Smith telah berada di beberapa film besar. Sebut saja Man In Black, I Am Legend, Suicide Squad, yang merupakan film box office yang dibintangi olehnya.

Meski begitu, Will nampaknya tak mau melupakan awal langkahnya di dunia keartisan. Hal ini dikarenakan dia menjadi terkenal diawali dengan usahanya di dunia musik, yakni menjadi seorang rapper.

Dan belum lama ini, dia membagikan sebuah video di channel YouTube pribadinya. Di dalam video tersebut, terlihat Will sedang menggarap sebuah lagu baru, yang dikabarkan akan memiliki genre rap.

Dalam video tersebut, dia terlihat menggandeng orang lain dalam menggarap lagu terbarunya. Namun hingga saat ini, belum diketahui siapa saja yang terlibat dalam projek lagu terbaru milik Will Smith.

Mengutip dari NME, Jumat (25/5/2018), lagu ini akan berbicara mengenai pengalamannya bermain di acara TV bernama Fresh Prince. Fresh Prince merupakan acara TV yang membawa Will ke dunia akting.

Selain itu, dia juga membicarakan sedikit mengenai menikahi Rihanna dalam lagu tersebut. Tak ketinggalan, dia juga menyinggung mengenai orang-orang yang sering kali membicarakan mengenai perceraiannya dengan sang istri.

Sayangnya, informasi lain mengenai lagu tersebut masih menjadi misteri. Will masih enggan memberitahu bocoran mengenai lagu tersebut. Dia hanya mengatakan bahwa lagu tersebut akan datang sebentar lagi.

Sekedar informasi, Will Smith sama sekali belum pernah merilis album baru selama 13 tahun. Album terakhir yang dia luncurkan adalah Lost and Found, yang dirilis pada 2005 silam. Sayangnya, album tersebut tidak terjual terlalu baik.

Meski begitu, dia sudah pernah melakukan kolaborasi dengan beberapa musisi lain. Salah satunya adalah berkolaborasi dengan DJ Jazzy Jeff untuk lagu berjudul ‘Get Lit’ yang diluncurkan pada tahun lalu.

Dia juga baru-baru ini dilaporkan bahwa Will telah bekerja sama dengan Diplo, bintang reggaeton Nicky Jam, dan penyanyi Kosovo Era Istref untuk lagu resmi Piala Dunia. Lagu tersebut akan akhir minggu ini di beberapa aplikasi stremaing musik kenamaan.

(edh)