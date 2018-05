JAKARTA - Diva internasional asal Kanada yakni Celine Dion siap menyapa para penggemarnya di Indonesia, tepatnya pada 7 Juli 2018 mendatang. Dari pihak promotor, PK Entertainment menyebut bahwa persiapan konser Celine Dion telah mencapai 80 persen.

Dari tata panggung yang bakal disajikan, pihak Celine Dion akan menyajikan panggung megah. Panggung sebesar 300 meter akan tersaji dan 200 lampu akan memeriahkan konser si pelantun My Heart Will Go On itu.

"Konsep panggung bisa dilihat dari panggung di Vegas. Untuk bocoran panggung 300 meter luasnya, lampu 200, dari situ hanya 30 persen dari Indonesia, sisanya luar negeri," kata Peter Harjani selaku CEO PK Entertainment saat dijumpai di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat pada Kamis (24/5/2018).

"Sampai 150.000 watt untuk sound. Orkestra 10 dari sini. Dari Celine 60 orang. Dia bawa 1 musical director, production desainer yang meng-create tata panggung," sambungnya.

Lebih lanjut, ini menjadi tantangan tersendiri bagi pihak promotor dengan permintaan dari Celine Dion. Mengingat Celine Dion menjadi salah satu penyanyi diva legendaris yang memiliki banyak lagu hits.

"Tantangannya itu, ini skala besar. Dari celine harusnya maintain quality. Ada beberapa barang yang hrus kami bawa dari luar negeri untuk mencukupi riders itu. Wajar untuk skala Celine Dion," lanjutnya.

Sementara itu, pihak promotor PK Entertainment kini tengah menunggu konfirmasi dari pihak Celine Dion mengenai setlist lagu yang akan disajikannya. Namun lagu-lagu terbaru dari Celine Dion bakal dibawakannya nanti.

"Sekarang tahap finalisasi itu lebih ke setlistnya apa yang bisa disajikan Celine di Indonesia. Kebutuhan Celine di Indonesia bisa kami," tutupnya.

Sebagai informasi, Celine Dion akan menggelar konser perdananya di Sentul International Convention Center pada 7 Juli 2017 yang bertajuk 'Celine Dion Libe 2018 Tour'. Dan untuk informasi pembelian tiket dari Celine Dion mulai bisa didapatkan resmi melalui website resmi dari Celine Dion.

