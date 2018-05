LOS ANGELES – Perekaman sesi terakhir dari Game of Thrones dikabarkan masih berlangsung hingga saat ini. Para penggemar pun sudah tak sabar menyaksikan sesi terakhir dari film serial televisi tersebut, dan bahkan sudah banyak spekulasi mengenai akhir dari film tersebut.

Namun baru-baru ini, salah satu pemerannya yakni Emilia Clarke memberikan sedikit bocoran dari akhir Game of Thrones. Pemeran dari Danerys tersebut mengatakan bahwa akhir dari cerita tersebut akan sangat epik.

"Itu membuatku kewalahan. Mengetahui akhir dari acara ini akan menjadi rasa yang abadi di mulut seseorang, terkait dengan akan menjadi apa Daenerys (di akhir acara)," kata Emilia, seperti dikutip dari laman Eoline, Kamis (24/5/2018).

Meski begitu, seri akhir Game of Thrones ini dikabarkan tidak akan ada lanjutannya. 'A Song of Fire and Ice' akan menjadi seri pamungkas dari Game of Thrones.

"Cerita ini, 'A Song of Fire and Ice', sudah selesai," kata bos HBO Casey Bloys.

Dia juga menegaskan bahwa tidak akan ada seri lain yang berhubungan dengan film tersebut. "Tidak ada reboot atau pembicaraan spin-off."

Sementara para pemain lain, seperti Bloys dan rekan-rekan, diharuskan "menutup mulut" rapat-rapat. Hal ini dilakukan agar para penggemarnya penasaran dan terkejut dengan akhir cerita dari Game of Thrones.

"Mereka hebat. Fantastis. Para fans akan sangat, sangat bahagia," ucap Bloys.

Kemudian salah satu mantan pemain film tersebut, Jason Momoa, dikabarkan telah mengunjungi set yang menjadi lokasi perekamannya. Dia juga sudah mengatakan bahwa akhir film itu akan sangat mengagumkan.

"Ini akan menjadi hal terhebat yang pernah disiarkan di TV. Ini akan menjadi luar biasa," tegas Momoa.

"Ini akan memunculkan banyak orang, dan itu mengecewakan, karena saya penggemar berat dan saya tidak ingin tahu apa yang terjadi. Saya seperti, 'Sial, saya tidak ingin tahu itu!'," lanjutnya.

Sekadar diketahui, seri terakhir dari Game of Thrones akan disiarkan pada awal atau pertengahan 2019. Hingga kini masih belum diketahui kapan perekaman film tersebut berakhir.

