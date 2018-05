LOS ANGELES - Siapa sih yang tak kenal dengan Stan Lee? Ya, komikus Marvel tersebut terkenal dengan berbagai karya komiknya, seperti Spider-Man, Iron Man, Hulk, X-Men, Black Panther, Avengers, dan lainnya.

Belakangan ini, dikabarkan jika Stan Lee baru saja mendapatkan kembali hak penggunaan akun Twitter pribadinya. Hal ini dikarenakan beberapa bulan yang lalu, dia sempat kehilangan hak menggunakan beberapa akun media sosial.

Dalam cuitan terbarunya, Stan Lee melontarkan sebuah pertanyaan yang bisa dibilang konyol. Hal ini dikarenakan dia meminta pendapat kepada para penggemarnya, apakah dia bisa mejadi presiden dunia atau tidak.

“Amerika Serikat memiliki seorang Presiden, tetapi saya ingin menjadi Presiden dunia. Siapa yang akan memilih saya?” tulis Stan Lee, seperti dikutip dari laman Comicbook, Kamis (24/5/2018).

The United States has a President, but I want to be the President of the world. Who will vote for me?— stan lee (@TheRealStanLee) May 23, 2018