LOS ANGELES - Ariana Grande mengakui telah mengakhiri hubungannya dengan Mac Miller beberapa waktu yang lalu. Meski begitu, hingga saat ini baik Ariana atau Mac masih enggan membeberkan alasan mengapa hubungan di antara mereka bisa kandas.

Namun, baru-baru ini, Ariana membeberkan alasan mengapa dirinya putus dengan Mac. Hal ini dimulai saat Elijah Flint membicarakan mengenai Mac yang terkena masalah setelah putus dari Ariana. Menurut Elijah, Mac sangat mencintai Ariana.

“Mac Miller terkena banyak masalah setelah Ariana Grande mencampakkan dia untuk laki-laki lain, setelah dia menuangkan hatinya pada kepada 10 lagu. Hal ini adalah hal yang paling memilukan yang terjadi di Hollywood,” tulis Elijah di akun pribadinya.

Mac Miller totalling his G wagon and getting a DUI after Ariana Grande dumped him for another dude after he poured his heart out on a ten song album to her called the divine feminine is just the most heartbreaking thing happening in Hollywood — Elijah Flint (@FlintElijah) May 21, 2018