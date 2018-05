LOS ANGELES - Panic! at the Disco akan segera meluncurkan album terbarunya kurang dari satu bulan lagi. Dikabarkan, dalam album yang berjudul "Pray for the Wicked" tersebut akan membawakan beberapa lagu yang segar dan unik.

Untuk membuat para penggemarnya semakin penasaran, mereka pun meluncurkan satu lagu terbaru yang akan muncul di dalam album tersebut. Mereka memilih untuk meluncurkan High Hopes beberapa waktu yang lalu.

Mengutip dari laman Billboard, lagu tersebut memiliki lagu di era awal 2010. Meski begitu, mereka dapat menampilkan aura yang baru dan segar di dalam lagu tersebut. Berikut ini adalah lagu dari High Hopes.

Sekedar informasi, sebelum meluncurkan lagu tersebut, beberapa bulan yang lalu mereka juga sudah meluncurkan sebuah lagu berjudul Say Amen (Saturday Night). Lagu tersebut memiliki suatu aura yang membuat para pendengarnya balik ke zaman keemasan Panic! at the Disco.

Meski demikian, bagian paling menarik dari lagu tersebut adalah video musik (VM) yang diciptakan untuk musik tersebut. Hal ini dikarenakan VM tersebut memiliki kaitan dengan dua VM kenamaan mereka lainnya.

Salah satunya adalah terkait dengan lagu dan VM dari ‘This is Gospel’, yang dilucurkan pada 2013 lalu. Kemudian, video tersebut terhubung dengan VM dari lagu yang mereka luncurkan, ‘Emperor's New Clothes’ pada 2015.

Dalam album ‘Pray for the Wicked’, dikabarkan akan terdapat sekira 11 lagu yang bisa didengarkan oleh para penggemarnya. Ke-11 lagu tersebut diantaranya :

1. (Fuck A) Silver Lining

2. Say Amen (Saturday Night)

3. Hey Look Ma, I Made It

4. High Hopes

5. Roaring 20s

6. Dancing’s Not A Crime

7. One Of The Drunks

8. The Overpass

9. King Of The Clouds

10. Old Fashioned

11. Dying In LA

Oh iya, bagi Anda yang sudah tidak sabar untuk mendapatkan album terbaru mereka, Anda sudah bisa melakukan pre-order album tersebut, yang berupa CD, Vinyl, dan lainnya. Pembelian Anda akan dikirimkan tepat pada peluncuran album tersebut, yakni pada 22 Juni mendatang.

