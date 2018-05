LOS ANGELES – Rasa penasaran tentang penampakan Mowgli dari Warner Bros. akhirnya terjawab. Trailer perdana dari Mowgli akhirnya dirilis dengan menampilkan rasa baru dari kisah anak hutan yang diangkat dari buku The Jungle Book karya Rudyard Kipling.

Trailer berdurasi 2 menit 23 detik ini berisi bagaimana WB berusaha membuat sebuah film yang sangat berbeda dari The Jungle Book versi Disney, yang dirilis pada 2016 lalu. Jika Disney memilih nuansa lebih ceria dan menyenangkan, WB ingin menampilkan sebuah cerita yang lebih gelap. Hal itu terbukti dari pewarnaan film yang mereka tonjolkan dalam cuplikan trailernya.

Seperti halnya The Jungle Book, film Mowgli pun dipastikan akan berkutat pada cerita seorang anak yang bisa bertahan hidup di hutan bersama hewan-hewan buas. Mowgli kali ini diperankan oleh pendatang baru, Rohan Chand. Disutradarai oleh Andy Serkis, para pemain top Hollywood turut terlibat dalam proyek ini. Sebut saja ada Cate Blanchett yang akan mengisi suara ular Kaa, Benedict Cumberbatch sebagai Shere Khan, Andy Serkis sebagai Baloo, dan Christian Bale sebagai Bagheera.

Dalam narasinya sendiri, Mowgli dikisahkan harus segera pergi dari hutan karena tempat tersebut sudah tidak aman baginya. Shere Khan tak bisa menerima kehadiran Mowgli di sana karena ia adalah seorang manusia. Bagheera pun lantas memintanya untuk pergi ke perkampungan dan berteman dengan manusia.

“I’m not a man but neither am I wolf,” ujar Mowgli di tengah trailer.

Berbeda dengan The Jungle Book versi Disney, dari trailer pertamanya Mowgli menampilkan banyak interaksi dengan manusia. Perspektif ini justru tidak banyak ditemukan dalam film The Jungle Book arahan Jon Favreau.

Persaingan utama dari Disney dan Warner Bros. tentu akan berakhir pada efek CGI yang akan dihadirkan. Dengan jalan cerita yang lebih menarik, Mowgli seharusnya bisa mengalahkan apa yang pernah dilakukan oleh The Jungle Book. Namun efek CGI akan memegang peranan penting di dalam film ini.

Petualangan Mowgli mencari jati dirinya akan kembali hadir di bioskop pada 19 Oktober 2018.

