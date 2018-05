JAKARTA - Grup band legendaris asal Amerika Serikat, Guns N'Roses bersiap mengguncang Jakarta. Ya, Axl Rose Cs akan tampil di Jakarta pada 8 November 2018 mendatang. Jakarta menjadi salah satu negara yang dipilih untuk menjalani serangkaian turnya yang bertajuk 'Not In This Lifetime Tour'.

Lebih lanjut, pihak promotor UnUsUal Entertainment dan TEM telah memastikan kedatangan GNR ke Jakarta. Dan bagi kalian para penggemar dari band AXL Rose cs bisa membeli time tersebut melalui situation Mybookshow.

Sementara itu untuk tiket presale dari Guns N'Roses dibanderol mulai harga Rp 600.000,-.

Seperti diketahui, beberapa hari lalu, pihak Guns N'Roses telah mengumumkan seputar tour dunia mereka lewat instagram pribadinya @gunsnroses. Pihak GNR pun telah memberikan nama-nama negara yang mereka sambangi. Dan Jakarta menjadi kota pertama dalam rangkaian tur.

"We're not done here yet...New #GnFnR #NotInThisLifetime Tour dates have been added for 2018.Visit the link in our bio for more information," tulis Guns NRoses.

Sementara itu, kota dan negara yang akan disambangi Guns NRoses yakni Filipina, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, hingga Abu Dhabi. Dengan enam album studio, Guns N’ Roses menjadi salah satu jajaran band yang paling penting dan berpengaruh dalam sejarah musik.

Melihat unggahan tersebut, warganet langsung bereaksi. Menariknya, warganet asal Indonesia tampak antusias menyambut band kenamaan tersebut.

"Wellcome To Indonesia m/," tulis @alputra666.

"Jakarta. Ayo di goncang om," tulis @eko.waluyo2.

"Hayu gass ke jakarta, moment yg ditunggu2 ini 😂," tulis @indra_adulz.

