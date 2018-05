LOS ANGELES – Sutradara Luc Besson, yang dikenal dari film-filmnya seperti Leon: The Professional, The Fifth Element, dan Valerian and the City of a Thousand Planets, dituding telah melakukan pemerkosaan terhadap seorang perempuan di Prancis.

Stasiun radio asal Prancis, Europe 1, pertama kali memberitakan hal ini. Sementara itu pihak kepolisian Prancis membantah kabar tentang pelaporan kasus pemerkosaan ini.

Si korban wanitanya sendiri tidak ingin mengungkapkan identitas aslinya kepada Europe 1. Ia hanya menggambarkan bahwa dirinya adalah seorang aktris berusia 27 tahun yang mengaku terpaksa harus menjalin hubungan dengan Besson selama dua tahun terakhir.

Kepada Variety, wanita tersebut menjelaskan bahwa insiden yang terjadi antara dirinya dan Besson adalah “kekerasan seksual” dan terjadi beberapa hari lalu, tepatnya pada tanggal 10 Mei di Bristol Hotel, Paris.

Pada hari itu, Besson dituding mencampurkan sesuatu ke dalam teh yang membuat si wanita kehilangan kesadarannya. Saat terbangun, wanita tersebut mengaku Besson mulai meraba-rabanya dan memperkosanya. Besson lalu pergi meninggalkan sejumlah uang tunai di hotel untuk kemudian pergi menemui teman wanita lainnya.

Saat dimintai keterangan oleh berbagai media, pengacara Besson akhirnya mau memberikan pernyataan. Ia berkata, “Pak Besson jatuh dari kursinya ketika mendengar tudingan tersebut, yang dengan tegas ia bantah.”

Luc Besson sendiri saat ini tengah menggarap sebuah film baru berjudul Anna yang dibintangi oleh aktris asal Rusia Sasha Lane. Dalam Valerian and the City of a Thousand Planets, ia bekerja sama dengan Dane DeHaan, Cara Delevigne, serta Rihanna.

(ade)