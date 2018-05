LONDON – Pernikahan akbar Pangeran Harry dengan Meghan Markle resmi digelar pada Sabtu 19 Mei 2018 di St George's Chapel, Kastil Windsor. Selain menjadi salah satu momen bersejarah Kerajaan Inggris, fakta baru cucu Ratu Elizabeth tersebut mempersunting gadis asal Amerika Serikat juga memberikan warna baru.

Beberapa hal dalam royal wedding memang mampu menyedot perhatian publik. Tak terkecuali lagu yang dilantunkan Karen Gibson dan Kingdom Choir. Lagu tersebut berjudul Stand By Me milik Ben E. King yang populer pada 1961 itu dilantunkan dengan indah usai Uskup Michael Bruce Curry dari Gereja Episcopal memberikan homili dalam pemberkatan pernikahan tersebut.

Sebagaimana dilansir Today, Sabtu (19/5/2108), saat lagu tersebut bergema, Pangeran Harry tampak menyentuh tangan Meghan Markle dan memandanginya. Hal itu disambut sang istri dengan tersenyum hangat.

Sekadar diketahui, pada bulan April, Istana Kensington mengumumkan bahwa Pangeran Harry dan Meghan Markle telah memutuskan musisi untuk pernikahan mereka pada 19 Mei 2018.

Seluruh line-up yang ditawarkan memang sangat mengesankan. Akan tetapi, kedua mempelai memilih Karen Gibson dan The Kingdom Choir, karena sudah memiliki jam terbang yang luar biasa.

Gibson membentuk The Kingdom Choir lebih dari 20 tahun lalu dan sejak itu telah menjadi terkenal di dunia musik gospel.

Lebih lanjut, The Kingdom Choir merilis pernyataan sebagai tanggapan atas berita tersbut melalui situs resminya pada 25 April.

"The Kingdom Choir senang dan merasa terhormat untuk tampil di pernikahan Pangeran Harry dan Ms Meghan Markle pada 19 Mei. Kami sangat bersemangat untuk mengambil bagian dalam momen bersejarah tersebut. Untuk hari istimewa ini kami mengundang beberapa teman dari The Kingdom Choir –beberapa yang terbaik dari dunia gospel, pop, dan jaz– untuk bergabung dengan kami," ujar The Kingdom Choir.

