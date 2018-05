SEOUL - Jika pekan lalu LOCO x Hwasa merajai chart musik Korea, kini mereka harus rela terdepak dari 10 besar tangga lagu. Posisi LOCO x Hwasa kini digantikan Nilo dengan lagu 'Pass By' yang selama beberapa pekan ini memang berada di tempat tiga teratas.

Posisi Nilo disusul Twice dengan lagu 'What is Love'. Peringkat berikutnya ditempati kolaborasi Haon dan Sik-K dengan lagu 'Boong Boong' yang sebelumnya berada di posisi ketujuh.

Hampir serupa dengan Haon dan Sik-K, girl band MAMAMOO pun mengalami peningkatan dua posisi dari 10 menjadi delapan.

Hal berbeda dialami boyband iKon yang harus puas posisinya turun satu tingkat. Jika sebelumnya lagu mereka yang berjudul 'Love Scenario' berada di peringkat delapan, pekan ini berada di posisi sembilan.

Sementara itu, lagu berjudul 'You' milik MeloMance berada di posisi yang sama dengan pekan sebelumnya.

Beberapa lagu yang pekan lalu terdepak dari posisi 10 besar chart musik Korea pun kini telah kembali. Sebut saja lagu 'Barcode' yang dibawakan Haon X Vinxen. Dua pekan yang lalu, lagu ini berada di posisi kedelapan.

Serupa dengan Haon X Vinxen, WINNER, Big Bang dan Vinxen pun mengalami hal serupa.

Berbeda dengan para penyanyi yang kembali berkesempatan menduduki posisi 10 besar, sejumlah penyanyi pun harus rela terdepak. Sebut saja Park Hyo Shin, MeloMance, dan GFRIEND.

Berikut ini daftar 10 lagu yang menduduki chart musik Korea, sebagaimana dirangkum Okezone dari Gaon Chart, Minggu (20/5/2018):

1. Nilo - Pass By

2. TWICE - What Is Love?

3. Haon ft. Sik-K - Boong Boong

4. MeloMance - You

5. Haon x Vinxen - Bar Code

6. WINNER - Everyday

7. Big Bang - Flower Road

8. MAMAMOO - Starry Night

9. iKON - Love Scenario

10. Vinxen ft. Woo Won Jae - Not At All

