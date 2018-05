LOS ANGELES – John Legend turut aktif mengkritik pemerintahan Amerika Serikat saat ini. Ayah dua anak ini mengecam keras pernyataan Donald Trump yang menyebut imigran gelap sebagai “binatang”.

Kecaman tersebut dilontarkan oleh John melalui akun Twitternya. Saat itu John sedang berada di rumah sakit mengantar sang istri yang melahirkan anak kedua mereka.

“Orang-orang datang ke negara kita, atau mencoba untuk masuk, dan kita menghentikan banyak dari mereka – tapi kita juga membawa orang ke luar negara kita. Anda tidak akan tahu betapa buruk orang-orang ini. mereka bukan manusia. Mereka adalah binatang,” ucap Trump.

Twit tersebut lantas langsung direspons cepat oleh John. Pelantun lagu All Of Me ini mengatakan bahwa apa yang diucapkan oleh Trump begitu keji.

“Bahkan manusia yang melakukan tindakan keji adalah spesies yang sama dengan kita, bukan “binatang”. Aku sedang berada di rumah sakit dengan bayi laki-laki yang baru lahir. Salah satu dari bayi-bayi di sini bisa saja akan melakukan kejahatan di masa depan. Ini hal mudah, begitu mereka melakukannya, mereka akan menjauhkan diri mereka dari kemanusiaan,” tulis John.

Tanggapan beragam pun datang terhadap twit yang dituliskan oleh John Legend ini. Beberapa penggemar bahkan menyudutkan John yang dianggap mendoakan bayi-bayi tersebut akan menjadi penjahat di kemudian hari.

“Merendahkan sekelompok orang-orang adalah pandangan politik para pendahulu untuk menanggapi kejahatan dan rasa sakit mereka. Hal itu membuat mereka semakin mudah untuk menghancurkan keluarga mereka dan bahkan jauh lebih buruk,” tutup John.

