Disaat seperti ini, dipeluk dia. Ga kebayang rasanya seperti apa. @azkacorbuzier Azka bawain makanan, mamanya disuapin... Tp mamanya ga bs nelen. Maaf ya cinta mama.. Alhamdulillah msh diksh sakit, berarti diangkat dosa2 menjelang puasa 🙏🏻❤️

A post shared by Kalina Ocktaranny (@kalinaocktaranny) on May 16, 2018 at 7:29am PDT