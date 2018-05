Tour Dangdut Vaganza INDOSIAR Malang...😘😘🌹🌹 . . Make Up and Hair Do by @makeupbymbanings . πŸ’„πŸ’‹ Dress Batik "Gajah Oling" Banyuwangi by @jaka_raja .🌹🌹 Headpiece by @alitbahtiar 🌹🌹

A post shared by Fitri Carlina (@fitricarlina) on May 5, 2018 at 6:58am PDT