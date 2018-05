Meraaahh Membara Euyyyy....β€οΈβ€οΈπŸ’‹πŸ’‹πŸ€˜πŸ€˜.. Tetep stay tune di Panggung Gembira Indosiar, "Lungset Makk" di segment akhir πŸ’ƒπŸ’ƒπŸ’ƒ . . . Jumpsuit by @bellashofie_brand @bellashofie5292 πŸ’ƒ

A post shared by Fitri Carlina (@fitricarlina) on May 11, 2018 at 6:14pm PDT