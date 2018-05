JAKARTA - Bulan ramadan biasa menjadi momentum umat muslim untuk lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta. Tak jarang setiap orang mulai menjaga penampilan, perilaku, maupun sikap pada saat menjalani bulan yang suci bagi umat Islam ini.

Sepertinya hal itu pula yang tengah dilakukan oleh Nikita Mirzani. Dalam postingan di akun instagram miliknya ia tengah mengenakan kerudung. Berbeda dengan postingan sebelum-sebelumnya dengan baju yang lebih terbuka kini Nikita nampak cantik dengan pakaian muslim putih dan dibalut jilbab coklat.

"Nikita mirzani dan keluarga mengucapkan, Selamat menunaikan ibadah puasa 1439 H, Forgive me for everything I've done in the past. Happy Fasting, enjoy Ramadhan. With love," tulisnya di instagram, Kamis, (17/5/2018).

Melihat pasangan dari Dipo Latif itu tak seperi biasanya, warganet pun mulai membanjiri kolom komentarnya. Mereka tak segan-segan memuji penampilan wanita yang telah memiliki dua orang anak itu.

"Masya Allah, cantik bgt. . Adem banget liatnya mbak @nikitamirzanimawardi_17," tulis @liliswidyaprastanti.

"Kenapa ya kalo wanita berpakaian rapi, tertutup seperti ini kecantikannya bertambah 😍😍😍 suka sekali kak niki...maaf lahir bathin jg kak," komentar @ekaqisya.

Nikita memang kerap menyesuaikan dikala momen ramadan hal ini juga dilakukannya saat menjalankan ramadan tahun-tahun sebelmunya. Meski begitu Nikita belum juga memutuskan untuk tetap mengenakan jilbab.

(ade)