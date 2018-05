SEOUL – SHINee dikabarkan akan kembali meramaikan panggung music K-Pop dengan merilis album 'The Story of Light'. Melansir Soompi, album keenam SHINee tersebut akan dirilis dalam tiga bagian: EP1, EP2, dan EP3.

Tiga bagian album tersebut, dijadwalkan rilis pada 2018, namun berbeda tanggal. EP 1 rencananya rilis pada 28 Mei 2018, sementara dua sisanya masing-masing 11 Juni 2018 dan 25 Juni 2018. Lebih lanjut, SM Entertainment selaku agensi SHINee menuturkan, boy band tersebut akan memulai comeback pertama mereka dengan marilis lagu Good Evening.

Onew cs akan melantunkan lagu tersebut, saat fan meeting mereka ‘SHINee Day’ pada 27 Mei 2018. Pertemuan dengan Shawol (fans SHINee) tersebut akan digelar di Hwajeong Tiger Dome, Korea University, Seoul.

Selain menandai kembalinya SHINee, album 'The Story of Light' juga menjadi perayaan satu dekade karier mereka sejak debut pada 2008. Untuk promosi album baru tersebut, SHINee telah mengubah desain website resmi mereka dan mengubah foto profile akun media sosial dengan foto teaser album tersebut.

Sekadar informasi, SHINee debut pada 25 Mei 2008 lewat lagu Replay. Grup tersebut juga merilis sederet tembang populer, seperti Love Like Oxygen, Juliette, Ring Ding Dong, Lucifer, View dan Sherlock. Para personel SHINee tidak hanya menunjukkan bakat mereka dalam bidang musik. Satu per satu mereka mulai menjajal film, drama, teater, drama musikal, dan sejumlah variety show.

Choi Min Ho misalnya, terbilang piawai dalam berakting. Dia pernah bermain dalam To The Beautiful You dan Moon Lover: Scarlet Heart Ryeo. Ada juga Onew yang sukses memerankan tokoh dokter dalam drama populer Descendant of The Sun.

Sayang, di tengah popularitas mereka, SHINee harus kehilangan salah satu personelnya. Jonghyun memutuskan mengakhiri hidupnya pada Desember 2017. Kematian itu membuat empat personel tersisa: Taemin, Minho, Onew, dan Key, sangat terpukul.

Meski demikian, mereka telah menegaskan tidak akan mencari pengganti Jonghyun dan akan tetap berjalan dengan empat personel. Album ‘The Story of Light’ sekaligus menjadi comeback pertama SHINee dengan empat personel tersisa.

