JAKARTA - Komedian Aming membuat warganet heboh lantaran unggahan foto instagramnya. Ya, pose itu memperlihatkan Aming yang tengah berdandan layaknya seorang perempuan. Diketahui, Aming pun membagikan beberapa pose dalam satu unggahan instagram lewat @amingisback.

Sontak melihat unggahan foto Aming, warganet langsung bereaksi. Bukan komentar negatif yang diterima oleh Aming, melainkan warganet menyebutnya begitu cantik. Bahkan dandanan komedian Aming melebihi kecantikan Lucinta Luna, wanita yang diduga transgender.

Tak hanya sampai disitu, dandanan Aming pada foto yang pertama dianggap begitu mirip dengan Maia Estianty.

"Saingannya @lucintaluna tapi aming lebih canteekkkl," tulis @itzsyalala.

"Lucinta luna aja kalah 🤣," tulis @santisuhaila.

"Foto pertama cantik banget, sepintas mirip bunda maia," tulis @dessy_afdhany.

Seperti yang terlihat dalam unggahan foto itu, Aming memberikan 10 foto dengan gaya yang berbeda. Diantaranya Aming yang tampak mengenakan dress hitam hingga wig dengan warna yang juga berbeda-beda. Berbagai ekspresi wajah juga tak luput dibagikan oleh Aming.

Tidak hanya itu, Aming juga sekedar menuliskan sebuah caption untuk para pengikut instagramnya. Ia pun meminta warganet untuk memilih dandanan mana yang menjadi favorit.

"Mana favorit kamuh? So pick ur favest Netizennnn. Klo ada yg mau tampil flawless effortless dan cantik berkarakter...manggaaa ini brains behind my unbelievable look!!, tulis Aming.

Sebelumnya, komedian Aming juga sempat membua warganet heboh dengan mengunggah foto tak lazim, dimana ia tengah mengenakan hak tinggi sembari berjongkok dengan memperlihatkan gaya seksi.

Namun sayang dalam foto itu, Aming justru mendapat respons yang kurang sedap dari warganet.

