Alhamdulillah banyak yang perhatian dari saudara dan sahabat akibat insiden bom surabaya kemarin,.. cadar , jenggot, kardus, sarung, jadi sasaran empuk untuk patut Di waspadai .. dan mungkin karena panik setelah insident kemarin jadi caranya curiga kurang canggih gitu .. jadi miris ngeliat nya (antara marah dan maklum ) ... 😊😊 alhamdulillah saya Di kelilingi teman2 baik dan saya masih bisa untuk beraktifitas .. oya insyaallah puasa ramadhan ini saya ada program takjil on the road .. untuk wilayah Pulogebang jangan kaget ya kalau liat yang bercadar turun ke jalan bagi2 takjil... #salam semangat Ramadhan ❤️❤️

