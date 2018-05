JAKARTA- Putra Bungsu Ahmad Dhani dan Maia Estianty, Abdul Qodir Jaelani yang biasa disapa Dul menggunggah sebuah foto yang membuat para warganet Baper.

Dul melalui akun Instagram pribadinya @duljaelani, mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan dirinya bersama kedua orang tuanya Ahmad Dhani dan Maia Estianty disalah satu satu tempat.

Dalam foto itu terlihat, Dul berdiri ditengah yang didampingi kanan-kirinya Ahmad Dhani dan Maia Estianty. Bahkan terlihat Dul, tampak menunjukkan kebahagiaan.

Sedangkan, kedua orangtuanya Ahmad Dhani dan Maia Estianty, terlihat menampakkan kesenangan, dengan menunjukkan muka akan mencium pipi dari Dul.

Dul pun melengkapi unggahan foto itu, dengan sebuah keterangan yang membuat warganet terbawa perasaan.

"Inilah Bahagia.," tulis Dul di Instagramnya, Selasa (15/5/2018).

Melihat unggahan Dul, para warganet pun memberikan berkomentar. Sebagain besar dari mereka pun menunjukkan berbagai kalimat pujian dengan adanya kejadian tersebut.

Baca Juga: Surabaya Diguncang Bom, Dian Sastro Mengutip Surat Al Maidah

Baca Juga: Dianggap Jadi Penyebab Kekalahan Avengers dari Thanos, Ini Tanggapan Chris Pratt

"Jadi terharu liatnya," tulis @nisyaabdullah.h.

"Bahagianya melihat kluarga ini harmonis kembali... selamat y Dul," sahut @juldnoyborutumanggor.

"Seneng banget liatnya," sambung @itsevie_ting.

"Kebahagiaan yg sesungguhnya," ujar @butetlophe.

"Apa cuma gue yang terharu ngeliat ini," kata @istaniaspi.

Sementara pada akun Instagram pribadi Maia Estianty memperlihatkan foto keakraban ketiganya. Di mana kebahagiaan itu, terwujud setelah Dul telah menyelesaikan sekolah menengah atas (SMA).

"Kebahagiaan @duljaelani, sudah lulus SMA Home Schooling Kak Seto. Didamping kedua orangtuanya. Selamat ya sayang..... Very Proud of you... Terimakasih untuk para guru yang sudah mendidik anak saya...," tulis Maia Estianty di Instagramnya.

(ade)