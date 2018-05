JAKARTA - Ada kejadian menarik sempat terjadi di sidang kasus narkoba Fachri Albar, Selasa (15/5/2018). Dia mendapat teguran dari Hakim Ketua Majelis, Asiadi Sembiring saat sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan baru bergulir.

Asiadi Sembiring mempermasalahkan rompi tahanan yang dikenakan Fachri Albar. Menurutnya, Fachri tidak perlu memakai rompi tersebut lantaran bukan tahanan.

"Kalau memang bukan tahanan, enggak perlu lah dipakaikan rompi itu," kata dia.

Asiadi Sembiring juga menegur petugas Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dia menghimbau agar petugas tidak perlu menyematkan rompi tahanan pada Fachri Albar di sidang mendatang.

"Besok-besok enggak perlu lagi lah," ujarnya dengan nada tinggi.

Diberitakan sebelumnya, Fachri Albar siang tadi menjalani sidang perdana kasus narkoba. Dalam sidang, Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaan terhadap Fachri atas tindak penyalahgunaan narkoba yang dia lakukan.

Fachri Albar sendiri akhirnya didakwa dengan dua dakwaan. Dalam dakwaan primer, Fachri dikenakan Pasal 111 ayat (1) dan 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara dalam dakwaan subsider, Fachri didakwa dengan Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 60 Ayat (5) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

