JAKARTA - Fachri Albar baru saja mendengarkan pembacaan dakwaan atas kasus narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terkait kasus penggunaan narkotika, Selasa (15/5/2018). Dia didakwa dengan pasal berlapis, baik dalam dakwan primer maupun subsider.

Usai sidang, Fachri Albar enggan berkomentar banyak. Dia memilih pasrah menghadapi proses hukum. "Saya jalani saja," kata Fachri singkat.

Sebelumnya diberitakan, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Fachri Albar dalam dakwaan primer dan subsider.

Untuk dakwaan primer, Fachri dikenakan Pasal 111 ayat (1) dan 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara dalam dakwaan subsider, Fachri didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 60 ayat (5) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Fachri sendiri tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan jaksa. Dia sempat ditanya mengenai langkah tersebut usai sidang. Sayang, Fachri lagi-lagi hanya memberikan jawaban singkat.

"Ya saya terima. Kita lihat saja dan taati prosesnya," tutur Fachri Albar.

Fachri Albar terseret perkara narkoba usai ditangkap di kediamannya di kawasan Cirendeu, Tangerang Selatan pada pukul 07.00 WIB oleh Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada 14 Februari. Dari hasil penangkapan, polisi mengamankan barang bukti berupa satu klip plastik sabu seberat 0,8 gram, tiga belas butir Dumolid, satu butir Camlet dan beberapa alat hisap atau bong.

(aky)