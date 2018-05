LOS ANGELES – Aktor, komedian, sekaligus musisi Will Smith menceritakan bagaimana dia berhasil terjun ke dunia akting. Kabarnya, hal itu dikarenakan kegagalannya dalam menjadi musisi saat bergabung di duo DJ Jazzy Jeff and The Fresh Prince.

Sebagaimana dikutip Okezone, Senin (14/5/2018), dalam sebuah video yang diunggah oleh Will Smith di akun Youtube miliknya, dia mengatakan kala itu tengah terlilit utang dengan lembaga pajak Amerika Serikat. Sayangnya, saat itu dia sedang berada di titik terbawah dari karier keartisannya.

Pria dengan nama asli Willard Carroll Smith Jr ini menyebutkan segala hal yang dimilikinya, termasuk motor dan mobil, diambil oleh lembaga pajak untuk menutupi utang yang dimiliki.

Untungnya, dalam kesulitan dan putus asa, sang kekasih menyarankan Smith nongkrong di Paramount yang dekat dengan The Arsenio Hall Show Studio. Pacarnya mengatakan bahwa bisa saja Will bertemu seseorang yang berpengaruh, dan hal tersebut benar terjadi.

Dia mengatakan bertemu dengan Quincy Jones. Kala itu Quincy Jone merupakan salah satu sutradara serial televisi terkenal dengan beberapa karya yang sangat berpengaruh.

Will diminta melihat sebuah skrip dari sebuah serial TV yang kabarnya belum memiliki nama. Saat ditanya kala itu, Will memiliki sebutan tertentu, dia menjawab 'Fresh Prince'. Lalu semudah itu pula skrip tersebut dinamai The Fresh Prince.

Kemudian, dia diminta melakukan audisi langsung di dalam rumah Jones. Will yang belum berpengalaman dalam bidang akting, meminta waktu belajar selama satu minggu.

Namun, sutradara NBC Brandon Tartikoff kebetulan ada di dalam rumah Jones. Jones memberi tahu ke Will, lebih memilih audisi tiga minggu lagi atau melakukannya dalam 10 menit, dan akan mendapat perubahan besar dalam hidupnya.

Benar saja, saat melakukan audisi, Brandon menyukai akting Will. Ternyata, dia langsung menandatangani kontrak yang dibuat pengacara Jones di dalam mobil limonya.

Sekadar informasi, The Fresh Prince pertama kali disiarkan pada 1990 hingga 1996. Dari enam tahun penayangan, mereka berhasil memproduksi enam sesi, dengan setiap sesi mendapatkan rating yang sangat tinggi.

Saat ini Will Smith didapuk menjadi salah satu aktor termahal dan berpengaruh di dunia. Kini dia tengah menggarap beberapa proyek yang masih dirahasiakan.

Guna menonton video mengenai cerita Will bermain di The Fresh Prince, silakan saksikan video di berikut ini:

