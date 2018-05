Ini alarm buat kita, ayo bersatu tinggalkan ego dan kesombongan klaim siapa yang benar, jangan hobi berantem, hobi debat sampai luput care sama lingkungan, tetangga, jangan kecolongan. Perangi teroris, gak peduli siapa mereka ini adalah kejahatan besar, dukung untuk berantas sampai akar-akarnya. #muakdenganteroris #surabayawani #kamitidaktakut #lawanteroris #PrayForSurabaya #PrayForIndonesia

