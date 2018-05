LOS ANGELES - Salah satu pemain Avengers: Infinity War Benedict Cumberbatch menyarakan mengenai kesenggangan pendapatan antara aktor dan aktris di Hollywood. Dengan matanya sendiri, dia melihat kesenjangan ini masih banyak terjadi.

Dalam sebuah wawancara, Benedict mengatakan hal ini mulai terlihat saat namanya meroket setelah dia memerankan Doctor Strange beberapa waktu lalu. Oleh karenanya, dia memutuskan untuk mengambil sebuah pekerjaan jika lawan mainnya, terutama wanita, mendapatkan bayaran yang sama.

"Ini tentang implementasi. Gaji yang setara adalah prinsip utama feminisme. Lihatlah kuota Anda. Tanyakan kepada wanita bergaji, pasti dia mengatakan, ‘Jika dia tidak dibayar sama dengan pria, saya tidak melakukannya’,” ujar Benedict seperti di kutip dari Comicbook, Senin (14/5/2018).

Benedict kemudian membicarakan mengenai apa yang dilakukan oleh perusahaan produksinya. Dia dan rekan bisnisnya, Adam Ackland, merupakan dua pria saja yang terlibat dalam Sunny March.

“Saya bangga bahwa (teman dan mitra bisnis) Adam dan saya adalah satu-satunya pria di perusahaan produksi kami; proyek kami berikutnya adalah mengangkat tema perempuan keibuan dalam masa bencana lingkungan,” jelas Benedict.

“Jika itu berpusat di sekitar nama saya, untuk mendapatkan investor, maka kita dapat menggunakan perhatian itu untuk model proyek wanita. Setengah penonton adalah perempuan. Dan, dalam hal keragaman, 'Black Panther' sekarang menjadi film ketiga paling sukses sepanjang masa,” lanjutnya.

Sekedar informasi, kesenjangan gaji di Hollywood menerima paparan luas setelah Mark Wahlberg terungkap menerima uang lebih banyak daripada rekan mainnya Michelle Williams untuk jadwal syuting ulang All The Money in the World.

Wahlberg memperoleh lebih dari USD5 juta atau sekira Rp69,8 miliar untuk perannya dalam film tersebut. Sementara Williams hanya mendapatkan bayaran sekira USD625 ribu atau Rp8,7 miliar.

Black Panther dan Avengers: Infinity War dari Marvel Studios kini masih tayang di bioskop yang kemudian disusul Ant-Man and Wasp pada Juli mendatang. Kemudian, pada 8 Maret 2019 menyusul film Captain Marvel dan film Avengers keempat pada Mei 2019.

Lalu, ada sekuel dari Spider-Man : Homecoming tayang pada 5 Juli 2019, dan Guardian of the Galaxy Vol. 3 tahun 2020.

(ade)