JAKARTA - Agnez Mo turut mengomentari ledakan bom di Surabaya yang terjadi pada Minggu (13/5/2018). Ia merasa hal tersebut membuat banyak pihak resah dan merasa tak berada di kondisi aman.

"Kamu harus menghargai perbedaan orang. Siapa sih di sini yang pingin hidupnya santai, damai, enggak perlu ada benci-benci enggak perlu ada yang ngomongin? It's so beautiful guys, its so amazing," ujarnya di kawasan Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu (13/5/2018).

"Enggak perlu ada orang yang harus hidup dalam ketakutan, enggak perlu harus hidup dalam rasa pedih. The life so happy, its amazing," tambah pelantun tembang Sebuah Rasa tersebut.

Seperti diketahui, telah terjadi ledakan bom di tiga di Surabaya, Jawa Timur. Pertama, bom bunuh diri meledak di Gereja Santa Maria Tak Berrcela di Jalan Ngagel. Disusul ledakan bom di GKI Jalan Raya Diponegoro dan di Gereja Pantekosta Jalan Arjuno.

Menurut salah satu saksi mata, Melly, saat dirinya melintas di dekat Gereja Katolik Santa Maria, Jalan Ngagel Madya terdengar suara ledakan yang sangat keras. Kemudian ada api dan asap pekat di lokasi. Ledakan diduga bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya mengakibatkan 9 orang tewas dan 38 korban dirawat di RS dr Soetomo, Surabaya, Jawa Timur.

Selain Agnez Mo, banyak pula artis Tanah Air yang merasakan dan mengungkapkan keresahan atas terjadinya bom di Surabaya. Beberapa diantaranya adalah Anang Hermansyah, Maia Estianty, Nafa Urbach, Melly Goeslaw, dan banyak lagi.

Melalui akun Instagram pribadinya, Maia Estianty pun mengajak netizen untuk kembali mengingat tragedi di Mako Brimob yang membuat beberapa polisi tewas. Disusul dengan ledakan bom di tiga tempat kawasan Surabaya, mantan istri Ahmad Dhani itu mengajak seluruh masyarakat untuk berdoa.

"Kejadian demi kejadian, kejadian di Mako Brimob yang mengugurkan polisi, kejadian bom di Surabaya yang menewaskan dua orang Nasrani, mengajak saya dan kita semua mendoakan musibah demi musibah tidak ada lagi di bumi Indonesia, yang mengorbankan banyak manusia dan semoga yg ditinggalkan senantiasa sabar dan ikhlas. Semoga tuhan selalu melindungi Indonesia dari hal2 yang buruk, negatif, dendam, amarah, nafsu, keserakahan, kekuasaan, ingin dianggap dan bencana," tulis Maia di Instagramnya, Minggu (13/5/2018).

"Semoga Indonesia dan penduduknya, dirahmati, dilindungi, diberkati dan diberkahi, dilimpahkan keselamatan, dicurahkan rejeki, kesehatan, ampunan dan perlindungan dimanapun berada oleh Allah SWT. Amin. Semoga pemerintah serius menangani TERORIS, dan teroris bukan ajaran Islam!!! dan bukan ajaran Allah apapun," tutupnya.

