SEOUL - Jelang penayangan TvN merilis poster resmi drama About Time pada Jumat, 11 Mei 2018. Dalam poster tersebut, menampilkan dua pemeran utama yaitu Lee Sung Kyung dan Lee Sang Yoon. Mereka saling menatap satu sama lain dan berjalan bergandengan tangan.

Suasana semakin romantis karena poster dilatarbelkangi dengan pancuran hujan musim semi. Poster tersebut dilengkapi dengan tagline yang menggoda, "Waktu berhenti, dan cinta dimulai."

Melansir Soompi, Sabtu 12 Mei 2018 produser drama, Bae Sun Hae mengungkapkan jika pemirsa dapat menantikan lebih banyak lagi chemistry kedua pemeran utama dengan menyaksikan drama tersebut.



“Silakan menantikan kisah cinta fantastis pasangan ini, yang akan menarik perhatian orang-orang. Dengan hari-hari musim semi yang cerah dan romansa di jalanan penuh bunga yang mengesankan," ungkapnya seperti dilansir dari Soompi.





Untuk diketahui drama About Time, merupakan proyek reuni bagi Lee Sang Yoon dan sutradara Kim Hyung Sik yang pernah berkolaborasi dalam Twenty Again pada akhir 2015. Dalam drama itu, Sang Yoon akan berperan sebagai Lee Do Ha. Lee Do Ha merupakan seorang chaebol (pewaris kekayaan) yang bekerja sebagai kepala sebuah lembaga budaya yang dikenal perfeksionis dan berkarakter dingin.

Sementara Lee Sung Kyung akan melakoni karakter Choi Michaela, seorang aktris musikal yang mampu melihat sisa umur seseorang. Menariknya, takdir di antara keduanya saling bertautan karena Lee Do Ha adalah satu-satunya orang yang mampu menghentikan kemampuan Choi melihat nasib orang lain.

Namun dalam perjalanannya, kisah Do Ha dan Choi akan dihalangi Bae Soo Bong (Im Se Mi), tunangan Lee Do Ha. Bae merupakan perempuan cantik yang memiliki segalanya, kecuali cinta.

Kemudian, aktor Lee Seo Won akan berperan sebagai Jo Jae Yoo, seorang jenius di bidang musik yang kerap menunjukkan karakter dinginnya kepada orang-orang.

Untuk yang tidak sabar melihat chemistry Lee Sung Kyung dan Lee Sang Yoon, drama About Time akan menayangkan episode perdananya pada 21 Mei 2018, pukul 21.30 KST. Ia menggantikan slot yang ditinggalkan You Who Forgot Poetry.

