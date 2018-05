JAKARTA - Dua bintang muda Chelsea Islan dan Pevita Pearce akan segera tampil di bioskop lewat film horor berjudul Sebelum Iblis Menjemput.

Film ini disutradarai oleh Timo Tjahjanto, yang gemar menggarap film horor, laga, dan slasher seperti Rumah Dara (2010), Takut: Faces of Fear (2008), Macabre (2009), Killers (2014), dan Headshot (2016).

Sementara aktor Abimana Aryasatya duduk sebagai coproducer. Film Timo, yang biasa digarap bersama Kimo Stamboel di bawah nama Mo Brothers, kerap mendapat sambutan hangat di sejumlah festival film dunia seperti Toronto International Film Festival dan Sundance Film Festival.

Timo mengatakan, sudah lama dirinya ingin menggarap film terkait dengan iblis. Menurutnya, iblis ialah sosok yang dapat memanipulasi manusia. Melalui film inilah, ia ingin menyampaikan pesan itu.

“Secara pribadi, gua suka dengan konotasi iblis,” aku Timo. Bagi Timo, Sebelum Iblis Menjemput merupakan ajang kembali dirinya untuk membuat film horor.

Sementara Pevita Pearce merasakan pengalaman baru dalam kariernya di dunia seni peran.

“Sebenarnya aku enggak jenuh main drama, tapi kalau itu terus-terusan, enggak ada challenge. Aku rasa akan seru untuk menantang diri dengan apa yang kita kira awalnya enggak bisa. Keluar dari zona nyaman,” kata pemain film drama romantis 5 CM ini.

“Kalau aku nyaman sama sesuatu, takutnya enggak bisa mengembangkan diri aku. Kalau perannya sama dari sebelumnya, enggak bisa berkembang,” lanjut Pevita.

Bermain dalam film horor, Pevita mengaku tak takut hantu, “Aku jadi percaya ada setan. Seluruh dunia ini kan diciptakan Tuhan dan kita dilindungi Tuhan, jadi buat apa takut. Kalau kita takut kelihatan jelek, enggak natural, justru itu buat akting kita tertutup. Aura dan perasaan kita itu enggak keluar,” tuturnya.

Kendati demikian, aktris kelahiran Jakarta, 6 Oktober 1992, ini merasa stres saat syuting. “Setnya tuh depressing. Ada di hutan bikin aku cepat capek, ditambah adegan yang penuh tantangan, lumpur basah dan berdarah-darah, tapi go with the flow saja. Yang penting semua selesai,” jawabnya.

Kesulitan semakin dirasakan Pevita karena singkatnya waktu persiapan yang dimiliki sebelum pengambilan gambar. Akibatnya, untuk mendalami karakter, Pevita harus mengerahkan segala kemampuannya sambil dikejar waktu.

“Februari persiapan, Maret-April syuting,” imbuh Pevita.

Selain dibintangi Chelsea Islan dan Pevita Pearce, film ini juga dibintangi deretan artis ternama, di antaranya Samo Rafael, Hadijah Shahab, Ruth Marini, Karina Suwandi, dan Ray Sahetapy. Proses syuting film telah rampung dan memasuki tahap pascaproduksi dan editing.

(ade)