JAKARTA - Team Girls banjir pujian dalam aksi perdana mereka di Babak Eliminasi The Next Boy/Girl Band Indonesia season 2 Kamis 10 Mei 2018 malam. Membawakan lagu medley Young Dumb and Broke - Thunder, ketujuh kontestan sukses membuat Studio 8A MNC Studios, Jakarta bergemuruh.



Namun di balik aksi enerjik mereka, Team Girls ternyata sempat tertimpa musibah lagi. Setelah Zinnia cedera beberapa pekan lalu, kini giliran JC yang pingsan saat latihan.



"Waktu itu JC habis makan. Habis itu JC minum vitamin. Enggak tahu kenapa pas mau latihan dance lagi, JC sudah mulai keringat dingin, gemetar, habis itu enggak sadar," kata JC usai tampil.

Diakui JC, dia juga tidak mengetahui secara pasti penyebab dirinya mendadak hilang kesadaran. "Mungkin JC kecapaian, terus mungkin terlalu dipikirin. JC kan harus selalu bagus, jadi JC harus bertanggungjawab," tutur dia.



Melihat perjuangan JC untuk bertahan di panggung The Next Boy/Girl Band, Vidi Aldiano selaku judges Team Girls memberikan pujian setinggi langit. Meski beberapa kali terkena musibah, Vidi mengaku tetap melihat semangat Team Girls.

"Team Girls dari kemarin kena musibah, tapi kita diatas panggung enggak ada yang tahu. Gue kasih apresiasi yang luar biasa," ujarnya.

Kendati demikian, Vidi tetap memberikan wejangan bagi ketujuh gadis. Dia menghimbau agar mereka bisa menjaga kondisi fisik selama berkompetisi.



"Kita ini di kompetisi, jadi please jaga banget kesehatan kalian," tandas Vidi Aldiano.



(edi)