JAKARTA - Rahma Azhari lama tak muncul membintangi berbagai sinetron di layar kaca televisi maupun film layar lebar. Ia kini sibuk mengurus dua buah hatinya, khususnya putri bungsunya, Oceans Camilla.

Dijumpai pada Jumat (11/5/2018), Rahma Azhari ternyata memiliki alasan khusus untuk tak lagi aktif di industri hiburan Tanah Air. Pemain sinetron “Montir-Montir Cantik” itu lebih memilih fokus pada dua buah hatinya dari pada terus-menerus disibukkan dengan aktivitas syuting.

"Untuk kesibukan sekarang lagi 24 jam 7 hari lagi urus anak, karena anakku yang kecil baru mulai sekolah," katanya di kawasan Mampang, Jakarta Selatan.

"24 jam 7 hari ngurus anak, so ya jadi seperti itu. enggak mau egois," imbuh adik kandung Ayu Azhari tersebut.

Sekadar diketahui, Rahma Azhari mulai dikenal pada tahun 2000 dan telah membintangi banyak sinetron juga film layar lebar bersama kakak-kakaknya. Kini ia bahkan enggan menerima tawaran yang sempat masuk untuk kembali ke depan layar.

Masih terkait anak-anaknya, Rahma Azhari merasa harus terus ada untuk dua buah hatinya. Ia tak mau terlalu sibuk sehingga waktunya bersama dua buah hatinya terenggut oleh pekerjaan.

"Ada beberapa cuma memang enggak bisa ninggalin saja saya enggak mau ngabisin waktu ngejar yang emang bagaimana, tapi mengorbankan waktu sama anak saya," ujarnya.

"Saya kan juga, enggak mau diinget sebagai mami yang enggak pernah di rumah. Kerja kerja kerja. enggak mau juga enggak mau egois," sambung wanita berusia 36 tahun tersebut.

Pilihan Rahma Azhari ini tentu menimbulkan konsekuensi, salah satunya rasa rindunya pada dunia hiburan. Namun ia tak mau ambil pusing dan tetap menikmati perannya sebagai seorang ibu.

"Ya ada kangennya. Kangen sama lokasi, kangen sama orang, kangen sama teman-teman, sutradara, sama semuanya. Ya bagaimana. tapi ya life must go on," tutupnya.

