JAKARTA - Komedian senior Indro warkop belum lama ini genap berusia  60 tahun. Momen bahagia itu nampak dalam sebuah video yang menampilkan sang isteri bersama anak dan cucunya yang memberikan hadiah kepada sahabat dari Dono dan Kasino itu.



Dalam video yang diunggahnya, Indro bersama sang isteri Nita Octobijanthy memangku cucunya, sementara dirinya tengah memegang kue yang bertuliskan 'Happy 60 birthday JOY SAYANG'. Dalam momen itu Indro pun mengaku bersyukur sebab Ia masih diberi kesehatan dan kebahagiaan di tengah tengah keluarganya.



"Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday jangkrik bos. Cium cium, kiss kiss," tutur Indro mengiringi cucunya bernyanyi seperti dilansir Go Spot, Kamis, 10 Mei 2018.

Baca Juga: Jelang Ramadan, Indro Warkop dan PMR Ziarah ke Makam Dono



Indro yang terlihat masih bugar pun tak menyangka umurnya sudah sampai kepala enam, bahkan sahabatnya sendiri Kasino dan Dono tak sampai dan sudah harus menghadap sang pencipta terlebih dahulu sebelum mencapai umur yang didapatkan Indro.



"60 tahun yaAllah udah kepala enem aja gue ya, kelakuan masih begini. Ya diumur umur yang kaya gini lebih baik lagi lebih banyak berbuat baik lebih banyak engga nyakitin orang," tuturnya bercerita.



Sementara itu sang isteri yang didiagnosa menderita kanker paru paru sejak agustus 2017 lalu dalam video tersebut terlihat dalam kondisi yang mulai membaik. Sebagai suami Indro pun selalu mendampingi isteri tercintanya. Meski kondisi sudah mulai membaik namun demi pemulihannya itulah Nita saat ini harus bergantung pada alat bantu kursi roda sehari hari.



"Alhamdulillah kemajuannya bagus banget walaupun dia engga boleh pergi kemana-mana tanpa kursi roda. Karena ada pengapuran di tulangnya dan dia pake penyangga kalo sehari hari. Dia sih bisa jalan engga ada masalah alhamdulillah," tururnya bercerita.

Baca Juga: Indro Warkop dan Personel OM PMR Komentari Hengkangnya Johnny Iskandar



Ia mengungkapkan, kanker utama yang menyerang isterinya itu saat ini sudah mengecil dan menjadi nonaktif. Untuk itu Indro dan isteri tak patah semangat Ia percaya setiap penyakit pasti ada obatnya.



"Saya engga tau tapi saya merasa bahwa setengah mukzizat bahwa tadinya dia udah bengkak engga nyangka lah bener bener alhamdulillah deh itu kan sakit dan sakit itu Allah kasih sakit pasti akan kasih obatnya. Kita engga boleh berpikir ajal, karena ajal haknya Allah," tutupnya.

(edi)