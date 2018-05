JAKARTA - Chloe Xaviera, keponakan Agnez Mo terlibat di film layar lebar karya MNC Pictures, Koki-Koki Cilik. Ia memainkan peran seorang anak bernaa Audrey yang cukup pendiam.



Keponakannya terlibat di film layar lebar, Agnez Mo pun memberikan wejangan untuk siap di industri hiburan Tanah Air. Kesiapan mental dinggap pelantun tembang Sebuah Rasa tersebut sebagai hal penting untuk diperhatikan.



"Saya selalu bilang sama dia apapun itu mental nomor satu. Seberapa beratnya dia harus tahu pasti ada jalan makanya enggak boleh panik enggak boleh stress sendiri tapi semua itu proses dan saya juga bilang sama dia harus appresiate dan ambrash proses karena di jaman sekarang banyak banget lebih banyak orang yang pengen dapat semua hal dengan cara instan. Begitu tidak didapat dengan instan itu gagal gitu," kata Agnez Mo di komplek MNC Studio, Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Kamis 10 Mei 2018.



"Not really saya bisa bertahan sampai sekarang di karier saya karena saya sabar sama prosesnya dan saya enjoy sama prosesnya. Saya karier di dunia entertainment dari umur 6 tahun kalau enggak enjoy sampai di umur di atas 30 bagaimana. Saya masih enjoy," sambungnya.

Seperti diketahui, Agnez Mo telah merasakan banyak hal di industri hiburan dan musik Tanah Air. Ia berkarier sejak dini dan kini telah melebarkan sayapnya ke kancah internasional.



Kini Agnez Mo pun mendukung karier Chloe yang baru dirintis. Salah satunya dengan menemani ponakannya tersebut melakukan serangkaian kegiatan promosi film dan membuatnya mengenang masa-masa saat keduanya bermain.



"Kalau main sama aunty kayak play with someone like me. Kaya dulu pas di Amerika main sampai jatuh jatuh gitu sih," ungkap Chloe lantas tertawa.

Sementara itu, film Koki-Koki Cilik mengisahkan tentang impian seorang anak bernama Bima (Farras Fatik) yang ingin kembali membangun rumah makan milik sang ayah. Keinginannya yang besar tersebut membuat Bima nekat mengikuti Cooking Camp.



Impian Bima untuk dapat berhasil di Cooking Camp, ternyata tidak semulus yang ia harapkan. Bahkan dalam ajang tersebut, Bima harus bersaing melawan beberapa anak lain yang juga jagi dalam hal memasak.

