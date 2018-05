EUROPE just landed in Indonesia. Who’s ready for Volcano Rock Festival? 🤘 . Ticket on the spot masih tersedia dan bisa kalian dapatkan besok mulai pukul 12.00 WIB di Stadion Pandanarang, Boyolali, Indonesia . VOLCANO ROCK FESTIVAL - EUROPE Special Guest : GOD BLESS - 12 Mei 2018 At Stadion Pandanarang, Kab. Boyolali, Jawa Tengah, Indonesia Open Gate: 16.00 WIB - More info : 0853 2870 2993 Facebook/twitter/instagram: Volcano Rock Festival . Stay Tuned @volcanorockfestival @jogjarockartafestival . #VolcanoRockFestival #Rockagawesantosa #Europe #Godbless #Musicfestival #rockfestival #smileofjava #Boyolali #boyolalievent #eventboyolali #eventboyolali2018 #exploreboyolali

A post shared by JogjaRockarta Festival (@jogjarockartafestival) on May 11, 2018 at 12:04am PDT