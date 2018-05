JAKARTA - Babak Eliminasi The Next Boy/Girl Band Indonesia Season 2 resmi dimulai pada Kamis malam (10/5/2018). Sebanyak tujuh kontestan dari Team Boys dan Team Girls sudah terpilih dari Babak Audisi dan siap bersaing untuk menjadi idola baru.



Dari Babak Audisi sebelumnya, dua nama baru terpilih untuk mengisi satu posisi di masing-masing tim. Untuk Team Boys, kontestan asal Bekasi, Miftah Farid, sukses menyegel satu kursi. Dia menggantikan posisi Andrey, yang di Babak Audisi terakhir tidak tampil maksimal.



Sementara untuk Team Girls, Laily Nurfaizah asal Makassar lolos ke Babak Eliminasi. Penampilan memukau Laily berhasil menggeser kursi yang sebelumnya ditempati oleh Vio.



Dengan demikian, kontestan Team Boys yang lolos ke Babak Eliminasi, yaitu Eky, Jere, Adith, Angga, Fauzan, Jo, dan Farid. Sementara di Team Girls, ketujuh nama yang akan bersaing adalah Zinnia, Licya, JC, Wanda, Dinda, Edillion, dan Laily.



Untuk aksi malam ini, Team Boys dan Team Girls akan membawakan dua buah lagu. Team Boys tampil dengan lagu Pulang Malu Tak Pulang Rindu dari Armada dan Cemburu karya Dewa 19.

Sementara Team Girls membawakan lagu medley Young Dumb and Broke (Khalid), Thunder (Imagine Dragons), serta Black Magic (Little Mix).

Sementara untuk memeriahkan program tersebut, dua grup jebolan The Next Boy/Girl Band Season I, BForce dan Soulsisters, akan tampil di atas panggung malam ini. Mereka akan berkolaborasi menyanyikan lagu This Is Me milik Keala Settle.



Rencananya, The Next Boy/Girl Band Indonesia Season 2 akan mulai tayang di GTV, pada pukul 21.00 WIB.

