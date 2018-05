LOS ANGELES – Kabar kurang sedap muncul dari penyanyi cantik Ariana Grande. Jalinan asmara yang dirajutnya dengan rapper Mac Miller dikabarkan telah kandas.

Melansir dari E! News, Kamis (10/5/2018) hubungan keduanya memang dikabarkan telah berakhir lantaran kesibukan satu sama lain. Terlebih, saat ini Grande juga tengah mempersiapkan perilisan album terbarunya.

Meski dikabarkan telah putus, namun hubungan keduanya dikabarkan masih tetap baik. Grande dan Miller disebut-sebut tetap menjaga baik persahabatan mereka.

Baca juga: Ariana Grande Bocorkan Judul Album Baru dan Tanggal Rilisnya

Sejak mengumumkan kisah percintaan mereka kepada publik, pada Agustus 2016, pasangan ini memang telah melalui berbagai kenangan bersama yang sulit untuk dilupakan. Selain membintangi video klip My Favorite Part dan tampil sepanggung, mereka juga telah menciptakan beberapa kolaborasi musik. The Way adalah salah satu di antaranya.

“Hanya karena kami adalah dua orang yang saling mencintai dan memiliki hubungan yang hebat tidak berarti aku merasa aneh dengan musik luar biasa yang telah kami garap bersama,” ujar Miller.

Dia menambahkan, “Di sini, aku berbicara tentang musik. Aku menjalani hubungan yang luar biasa dengan seseorang yang juga mencintai musik. Sehingga, hubungan asmara kami berada di belakang semua ini,” lanjutnya.

Tahun lalu, Grande yang diwawancarai majalah Cosmopolitan juga membeberkan perasaan terhadap rapper 26 tahun tersebut. “Kami saling mencintai, mengagumi, dan menghormati satu sama lain. Itu terjadi sejak awal, karena memang kami adalah penggemar satu sama lain,” ungkap Grande.

Saat pelantun No Tears Left to Cry itu memilih fokus pada persiapan album barunya yang bertajuk ‘Sweetener’, Miller diketahui memberikan dukungan penuh terhadap kekasihnya itu. Hal itu ditunjukkan lewat sebuah unggahan di akun Twitter pribadinya.

“(Aku) sangat bangga dengan perempuan ini. Selamat datang kembali (ke industri musik). Kami sangat merindukanmu,” tulis Miller kepada jutaan pengikutnya bulan lalu.

Baca juga: Nih Bocoran Lengkap Album Ariana Grande "Sweetener"

Sementara itu, Grande dipastikan menjadi penampil pembuka ajang Billboard Music Awards (BBMAs) 2018 yang bakal digelar di MGM Grand Garden Arena di Las Vegas, Amerika Serikat, pada 20 Mei mendatang.

Tak hanya Ariana Grande, sejumlah nama besar lainnya juga dipastikan akan memeriahkan BBMAs 2018. Boy band BTS, Camilia Cabello, Dua Lipa, hingga Shawn Mendes adalah beberapa di antaranya. Sementara itu, Kelly Clarkson akan bertindak sebagai MC event tahunan tersebut tahun ini.

(SIS)