LOS ANGELES – Bintang R&B John Legend akan meminjamkan suaranya untuk aplikasi pintar Google Assistant. Pelantun lagu All of Me ini menjadi satu dari enam personalitas yang telah ditetapkan oleh Google.

Kabar tentang penunjukkan John sendiri langsung disampaikan oleh Google dalam sebuah konferensi pers di California. Sang istri, Chrissy Teigen, langsung berceloteh di Twitter setelah mengetahui suaminya akan mengisi software tersebut.

Dalam cuitannya, Chrissy mengatakan bahwa dirinya nanti sudah tidak akan membutuhkan John lagi. Jika pun John sedang tidak berada di rumah, suaranya masih bisa didengarkan melalui Google Assistant.

“Aku bahkan tidak membutuhkan John sebagai manusia lagi," tulis Christy.

"Well, Google Assistant tidak bisa melakukan segalanya,” balas John.

John Legend menjadi satu-satunya suara seorang figure publik yang dipilih oleh Google. Sementara suara lima orang lainnya, terdiri dari laki-laki dan perempuan, akan didesain lebih terdengar alami. Semua bisa terjadi berkat teknologi canggih dari WaveNet.

